Кто станет чемпионом Англии 2019/20: букмекеры оценили шансы Зинченко и Ярмоленко

АПЛ 2019/20: кого букмекеры считают фаворитом – Зинченко и Манчестер Сити среди основных претендентов на титул

Хорошие новости для Александра Зинченко и не очень – для поклонников Манчестер Юнайтед и Челси. "Футбол 24" выяснил, какой команде Премьер-лиги букмекеры отдают предпочтение в борьбе за чемпионство Англии сезона 2019/20.

АПЛ 2019/20 стартовала – сыграно уже 2 тура, по итогам которых сформировался дуэт лидеров. Только Ливерпуль и Арсенал смогли выиграть оба поединка и возглавляют турнирную таблицу, набрав по 6 очков. Интересно, что уже 24 августа мерсисайдцы и "канониры" проведут очный матч на Энфилде – таким образом, как минимум одна из этих команд гарантированно потеряет очки.

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Сезон 2018/19 стал одним из самых интересных в Премьер-лиге за последние годы – Ливерпуль и Манчестер Сити вели отчаянную борьбу за чемпионство до последнего тура. С перевесом в одно очко титул завоевала команда Хосепа Гвардиолы. Вполне вероятно, что ожесточенная конкуренция продолжится и в нынешней кампании, ведь пока для этого есть все предпосылки. В частности, команда Хосепа Гвардиолы потеряла очки уже во втором туре, расписав мировую с Тоттенхэмом.

Мы узнали, кого же букмекеры считают фаворитами в борьбе за чемпионский титул АПЛ 2019/20. Осторожно – есть серьезное подозрение, что поклонникам некоторых команд мнение специалистов может не понравиться.

William Hill

По мнению букмекера, явным фаворитом на победу в чемпионате Англии является Манчестер Сити – коэффициент на то, что команда Гвардиолы возьмет третий подряд титул, составляет 1,50. Далее идет Ливерпуль – шансы действующего победителя Лиги чемпионов прервать третий десяток лет без трофеев в АПЛ оценили в 3,5.

Третьим, по мнению конторы, является Тоттенхэм, шансы которого на победу в чемпионате оцениваются в 17,0. Далее следуют Арсенал (26,0) и Манчестер Юнайтед (29,0), а потенциальное чемпионство лондонского Челси оценивается коэффициентом 51,0.

Далее разместились Эвертон, Лестер и Вулверхэмптон – на чемпионство какой-то из этих команд предлагают поставить с коэффициентом 201,0. Шансы Вест Хэма Андрея Ярмоленко оценили в 501,00.

Наименьшие шансы на чемпионство букмекер отдал Брайтону, Бернли, Норвичу и Шеффилд Юнайтед – коэффициент на их итоговый триумф составляет 1501.

АПЛ 2019/20: кого букмекеры считают фаворитом на чемпионство

BWin

Порядок примерно такой же, разница заключается лишь в коэффициентах. По мнению австрийских специалистов, Манчестер Сити снова станет чемпионом Англии – коэффициент на это событие составляет 1,50. Шансы Ливерпуля оценили в 3,50, Тоттенхэма – 19,00.

Этот букмекер предпочитает Манчестер Юнайтед перед Арсеналом (29,0 – шансы "красных дьяволов" против 34,0 у "канониров"). Вероятный триумф Челси оценили в целых 67,0.

На то, что Андрей Ярмоленко в составе Вест Хэма выиграет АПЛ, принимают ставки с коэффициентом 751,0. Явный аутсайдер "чемпионской гонки" – Шеффилд Юнайтед, коэффициент на который составляет 2001,0.

BET365

И здесь фаворитом считают команду Хосепа Гвардиолы и предлагают коэффициент 1,50 на третье подряд чемпионство Ман Сити. Ливерпуль – второй (его шансы оценивают в 3,50). Далее следуют Тоттенхэм (21,0), Манчестер Юнайтед (34,0), Арсенал (34,0) и Челси (51,0).

Потенциальное чемпионство Вест Хэма оценили в невероятные 1001,0. Явных аутсайдеров два – Ньюкасл и Шеффилд Юнайтед (по 2501,0).

Как видим, Манчестер Сити, по мнению букмекеров, является явным фаворитом чемпионата Англии 2019/20. Однако в прошлом году "горожанам" также отдавали предпочтение, а в итоге они выиграли чемпионат с минимальным преимуществом, а в ходе турнира отставали от Ливерпуля почти на 10 очков.

Возможно, именно этот сезон действительно станет сезоном Ливерпуля? Или Тоттенхэм опередит обоих основных претендентов? Или Арсенал и Манчестер Юнайтед наконец-то начнут оправдывать авансы? А может, будет какая-то другая сенсация?

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