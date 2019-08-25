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"У нас немає Мессі та Роналду", – Гвардіола оцінив атакувальний потенціал Манчестер Сіті

15:36 336 Читать на русском
"У нас немає Мессі та Роналду", – Гвардіола оцінив атакувальний потенціал Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола / фото із соцереж

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оцінив результативність команди за останні два сезони.

"Якщо подивитися на нашу статистику за останні два роки, то у вас не буде сумнівів в тому, що Ман Сіті буде забивати голи і надалі.

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У нас немає неймовірних гравців, як Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі, які забивають по 50-60 м'ячів за сезон, але, незважаючи на це, ми забили неймовірну кількість голів протягом двох останніх кампаній. Цього не забрати, ми будемо продовжувати в тому ж дусі", – сказав Гвардіола в інтерв'ю Sky Sports.

До слова, у минулому сезоні АПЛ Ман Сіті забив 95 голів – найкращий результат у лізі. У позаминулій кампанії команда 106 раз вражала ворота суперників – теж найкращий показник чемпіонату Англії.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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