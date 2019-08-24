Лунін проти Реала, українці та Фонсека стартують в Італії, а Ліверпуль проекзаменує Арсенал: топ-матчі євровікенду

Старт нового сезону Серії А, потенційний дебют Андрія Луніна, протистояння Ліверпуля з Арсеналом та Баварії з Шальке в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Ліверпуль – Арсенал

24 серпня, 19:30. Ліверпуль, Енфілд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Після двох стартових турів АПЛ Ліверпуль та Арсенал залишилися єдиними командами, які набрали максимум очок. Тому в очному протистоянні хтось із них матиме шанс одноосібно очолити турнірну таблицю. Напередодні наставник "канонірів" Унаї Емері заявив, що хотів би ніколи не грати проти Ліверпуля. Наскільки сильним іспанець вважає свого майбутнього суперника.

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Юрген Клопп попри успішний початок сезону постійно наголошує на тому, що його команді потрібно додавати. Перш за все, у грі в захисті. Зрозуміти німця легко – востаннє мерсисайдці не пропускали ще на початку липня, коли їх суперником був Транмер Роверс (представник англійської Ліги 1). Не сприяє покращенню ситуації і травма Аліссона, а іспанець Адріан вже відзначився епічним фейлом у матчі проти Саутгемптона. Словом, на глядачів, ймовірно, очікує яскравий поєдинок, де обидві команди робитимуть ставку на атаку.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Шальке – Баварія

24 серпня, 19:30. Ґельзенкірхєн, Фелтінс-Арена

Телетрансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Перший тур Бундесліги обидві команди синхронно зіграли внічию. Однак якщо Баварія завдяки Роберту Лєвандовскі зуміли уникнути поразки в матчі з Гертою, то Шальке та менхенгладбахська Борусія так і не порадували глядачів забитими голами. Поки ще команда Євгена Коноплянки востаннє перемагала мюнхенців аж у 2011-у році, і не дуже віриться, що це станеться у суботу.

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Очікувати на дебют Філіппе Коутінью не варто. Ніко Ковач вже заявив, що бразилець потребує більше часу, щоб набрати оптимальну форму, адже він провів не всю передсезонну підготовку через участь у Копа Амеріка. Натомість можна сподіватися на появу Івана Перішіча. Хорват у першому турі відбував дискваліфікацію і тепер готовий грати.

Прогноз "Футбол 24": 0:3

Реал – Вальядолід

24 серпня, 20:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляція на каналі Футбол 2, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Перш за все, через те, що це поєдинок між клубом, за який наразі виступає Андрій Лунін та клубом, якому належить його контракт. Українець потрапив у заявку Вальядоліда на гру та має право дебютувати. Раніше футболісти, орендовані у мадридців, не могли виходити на поле у матчах проти власної команди. Проте з цього сезону Реал відмовився від цього правила.

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У першому турі Прімери обидві команди здобули перемоги: Реал на виїзді обіграв Сельту, а "біло-фіолетові" теж на чужому полі дещо несподівано здолали Бетіс. До звітного протистояння "вершкові" підходять з низкою втрат: команді Зінедіна Зідана не допоможуть Марко Асенсіо, Лука Модріч та Еден Азар. Однак це не повинно завадити "Королівському клубу" набрати чергові три очки.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Рома – Дженоа

Телетрансляція на території України не запланована, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

25 серпня, 21:45. Рим, Стадіо Олімпіко

Чому потрібно подивитися: Новий сезон Серії А стартує завтра, 24 серпня, поєдинками Парма – Ювентус та Фіорентина – Наполі. Проте для українського уболівальника більш цікавими повинні бути матчі, які відбудуться у неділю. Колишній наставник Шахтаря точно дебютує в офіційній зустрічі на чолі Роми.

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Під керівництвом португальця "вовки" не програли жодного матчу у міжсезоння. Однак тут варто зважати на рівень суперника – перемоги були здобуті над Ліллем та представниками нижчих ліг Італії, а проти Атлетіка та Реала (виграли по пенальті) римляни зіграли внічию. Генуезці не можуть здобути 3 очки на Стадіо Олімпіко більше 10 років, тому варто очікувати, що свою кар'єру на Апеннінах Фонсека розпочне на мажорній ноті.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

СПАЛ – Аталанта

25 серпня, 21:45. Феррара, Паоло Мацца

Телетрансляція на каналі Футбол 1 (23:55), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: La Gazzetta dello Sport традиційно робить прогнози стартових складів команд на всі матчі туру. Спочатку авторитетне видання стверджувало, що Руслан Маліновський розпочне перший матч Аталанти у новому сезоні на лаві для запасних. Однак кадрові проблеми можуть змусити Джан П'єро Гасперіні випустити українця у стартовому складі.

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Маліновський після переходу з Генка вдало провів передсезонну підготовку, регулярно відзначаючись голами або ж асистами. Наставник бергамасків досі не визначився, на якій позиції використовувати Руслана: ближче до нападу чи до захисту. Хавбек однаково успішно може зіграти на обох позиціях. Аталанта ще ніколи не обігрувала СПАЛ на його полі в Серії А, тому дебютний матч українця може видатися дуже складним.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Інтер – Лечче

26 серпня, 21:45. Мілан, Джезеппе Меацца

Телетрансляція на каналі Футбол 1 (23:55), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Інтер під час міжсезоння влаштував чергову революцію, повернувши в Італію Антоніо Конте та змінивши половину складу. Скандаліст Мауро Ікарді майже не тренувався з командою, але до заявки на сезон потрапив. Тепер аргентинець виступатиме під 7 номером – його 9 віддали Ромелу Лукаку. Італійські ЗМІ вже називають "нерадзуррі" головним конкурентом Ювентуса у боротьбі за чемпіонство.

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Проте нам у цьому матчі куди цікавіший суперник міланців. Адже влітку до складу новачка Серії А перебрався Євген Шахов. Українець майже не грав за свій новий клуб у товариських матчах, але все та ж Gazzetta dello Sport вважає, що він зіграє проти Інтера з перших хвилин.

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Уотфорд – Вест Хем: Андрій Ярмоленко отримає черговий шанс відвоювати місце в основі лондонців. Адже після відновлення від травми українець досі не демонструє той рівень футболу, до якого звикли уболівальники "молотків".

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Барселона – Бетіс: Ліонель Мессі пропускав перший тур Прімери, в якому каталонці поступилися Атлетіку, через травму. Тепер аргентинець знову у формі та готовий допомагати своїй команді.

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