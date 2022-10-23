"Эдмар? У нас полностью равноценные обязанности, у нас нет главного тренера. У нас два человека, которым доверили, точнее не только нас двое, есть еще тренер вратарей и тренер по физической подготовке. Нам доверили, не знаю на какое время, руководить командой и мы делаем все от себя возможное, чтобы ребята получали удовольствие от тренировок, хотя еще прошло мало времени.

Дебют Эдмара в статусе тренера в видеообзоре матча Рух – Металлист 1925 – 1:1

Вообще такая ситуация, что еще до конца не можем осознать, только два дня работаем с командой, для нас это новое и для команды. За эти два дня мы им еще не могли ничего дать, это все заслуга команды, они играли друг за друга, они умеют играть. Они не делали ничего нового, просто делали то, что и раньше", – приводит слова Голодюка официальный сайт Металлиста 1925.

Отметим, что дуэт Голодюка и Эдмара дебютировал во главе Металлиста 1925 в матче против Руха, который завершился ничьей (1:1).

Эдмар дебютировал с ничьей – Металлист 1925 вырвал ничью с Рухом в первом матче УПЛ после смены тренера