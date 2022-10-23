"Едмар? У нас повністю рівноцінні обов'язки, у нас нема головного тренера. У нас дві людини, яким довірили, точніше не лише нас двоє, є ще тренер воротарів та тренер по фізичній підготовці. Нам довірили, не знаю на який час, керувати командою і ми робимо все від себе можливе, щоб хлопці отримували насолоду від тренувань, хоча ще пройшло мало часу.

Дебют Едмара у статусі тренера у відеоогляді матчу Рух – Металіст 1925 – 1:1

Взагалі така ситуація, ще до кінця не можемо усвідомити, лише два дні працюємо з командою, для нас це нове і для команди. За ці два дні ми їм ще не могли нічого дати, це все заслуга команди, вони грали один за одного, вони грати вміють. Вони не робили нічого нового, просто робили те, що і раніше", – наводить слова Голодюка офіційний сайт Металіста 1925.

Зауважимо, що дует Голодюка та Едмара дебютував на чолі Металіста 1925 у матчі проти Руха, який завершився нічиєю (1:1).

Едмар дебютував з нічиєї – Металіст 1925 вирвав нічию з Рухом у першому матчі УПЛ після зміни тренера