Металлист 1925 и Рух поделили очки в матче 9-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Рух – Металлист 1925 на "Футбол 24".

Рух вышел вперед на 33 минуте – Довгий запер подачу с фланга, забив в третьем матче подряд. Харьковчане могли отыграться до перерыва, но с ударом Борячука справился голкипер. Подопечные Эдмара спасли ничью в конце игры – Лях срезал мяч в свои ворота.

Эдмар дебютировал с ничьей – Металлист 1925 вырвал ничью с Рухом в первом матче УПЛ после смены тренера

Таким образом, Рух набрал 8 очков и расположилось на 11 строчке, а Металлист 1925 девятый с 10 пунктами.