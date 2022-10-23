Дебют Эдмара в статусе тренера в видеообзоре матча Рух – Металлист 1925 – 1:1
21:46 - Читати українською
Металлист 1925 и Рух поделили очки в матче 9-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Рух – Металлист 1925 на "Футбол 24".
завершено
Ростислав Лях 89’
89’ Ростислав Лях
Рух вышел вперед на 33 минуте – Довгий запер подачу с фланга, забив в третьем матче подряд. Харьковчане могли отыграться до перерыва, но с ударом Борячука справился голкипер. Подопечные Эдмара спасли ничью в конце игры – Лях срезал мяч в свои ворота.
Эдмар дебютировал с ничьей – Металлист 1925 вырвал ничью с Рухом в первом матче УПЛ после смены тренера
Таким образом, Рух набрал 8 очков и расположилось на 11 строчке, а Металлист 1925 девятый с 10 пунктами.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter