"За победу над СК Днепр-1 игроки Оболони получат двойные премиальные. Они не выше, чем средняя месячная заработная плата, но достаточно высокие.

Кучер может вернуться в Металлист – есть одно условие

Персональных премиальных за забитые голы у нас нет, но, конечно, Игорь Краснопир получит на 100% такие же премиальные, как игроки основы. У нас есть градация в оплате – если футболист вышел в основе, на замену, вышел на замену и забил гол, попал в заявку. Мотивация – чтобы попадать в основу и выходить на поле.

Я думаю, футболисты не будут обижены. Можете быть уверены. Они получат, и вовремя, то, что они заработали", – сказал Ризниченко в комментарии Українському футболу.

Напомним, в матче 4-го тура УПЛ Оболонь сенсационно обыграла СК Днепр-1 (2:1) – поражение стоило работы Александру Кучеру, который после игры подал в отставку.

Оболонь шокировала СК Днепр-1 – "пивовары" оформили камбек и одержали первую победу в УПЛ