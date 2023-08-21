Александр Кучер может вернуться на должность главного тренера Металлиста, сообщает Sport.ua.

Кучер официально подал в отставку с поста тренера СК Днепр-1 – после поражения от Оболони прошли считанные минуты

По информации источника, это произойдет в случае, если харьковская команда, которую сейчас возглавляет Андрей Анищенко, не будет демонстрировать хороших результатов в Первой лиге.

Отмечается, что камбэк 40-летнего специалиста в Металлист – инициатива Евгения Красникова, который недавно также покинул днепрян и вернулся к работе в харьковском клубе.

Напомним, Кучер оставил Металлист в июле 2022 года, возглавив СК Днепр-1. Накануне его команда в матче 4-го тура УПЛ уступила Оболони (1:2) – Александр решил, что с него достаточно и подал в отставку (ранее "спортклубовцы" вылетели из квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы).

К слову, сейчас Металлист выступает в Первой лиге – после 4-х туров харьковчане с четырьмя очками идут в турнирной таблице группы А на седьмой строчке.

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