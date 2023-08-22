"За перемогу над СК Дніпро-1 гравці Оболоні отримають подвійні преміальні. Вони не вищі, ніж середня місячна заробітна плата, але достатньо високі.

Кучер може повернутися в Металіст – є одна умова

Персональних преміальних за забиті голи у нас немає, але, звичайно, Ігор Краснопір отримає на 100% такі ж самі преміальні, як гравці основи. У нас є градація в оплаті – якщо футболіст вийшов в основі, на заміну, вийшов на заміну та забив гол, потрапив у заявку. Мотивація – щоб потрапляти в основу та виходити на поле.

Я думаю, футболісти не будуть скривджені. Можете бути певні. Вони отримають, і вчасно, те, що вони заробили", – сказав Різниченко у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, у матчі 4-го туру УПЛ Оболонь сенсаційно обіграла СК Дніпро-1 (2:1) – поразка коштувала роботи Олександру Кучеру, який після гри подав у відставку.

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