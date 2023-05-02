У Цыганкова были существенно лучшие первые таймы

Статистика украинца до перерыва может разочаровать человека, не погруженного в контекст поединка. Хотя для погруженного тоже ничего крутого не найти – Цыганков сделал всего 12 касаний мяча и отдал 10 передач, включая розыгрыш перед стартовым свистком. Точных пасов было всего 6, но это не настолько обидно.

Более удручала карта этих пасов. Почти все попытки забросить мяч вперед оказались неудачными. Единственный точный пас в атаку случился хоть и в штрафную, но в ноги – и не под какую-то острую ситуацию. Зато длиннющая передача назад едва не подарила Севилье гол (защитники подстраховали, хотя мяч в штрафной едва не перехватили).

Карта передач Цыганкова в первом тайме

Виктор допустил пять потерь владения и провел всего одно единоборство, которое проиграл. В общем, он оставался незаметной фигурой на поле – хотя партнерам игра давалась.

Тем не менее, просмотр поединка дает больше понимания причин такого антиперформанса. Во-первых, Жирона отдала контроль над мячом и оборонялась в схеме 5-4-1. В первом тайме Севилья доминировала, держа мяч 61% игрового времени и нанеся 13 ударов. Кроме того, команда Хосе Мендилибара довольно активно прессинговала.

Во-вторых, Цыганков неплохо обыгрывался с партнерами. Его передачи на обострение были своевременными и правильными по мысли – просто защитники Севильи действовали компактно, а партнеры не всегда пользовались пасам украинца. Во-вторых, Цыганков качественно открывался и дисциплинированно работал в обороне.

Севилья должна была забирать первый тайм, но вместо этого сгорела

Андалусийцы могли открывать счет уже на 9-й минуте, когда Хиль поймал подачу на линию вратарской. Брайан не разобрался в ситуации и просто ткнул мяч в руки Гассанизи. На 17-й же хозяева заработали стандарт, который довольно неприятным ударом метров с семи завершил – сфера пролетела мимо дальней штанги. Ну и на 36-й Гиль поймал подачу от Монтиэля и с линии вратарской бахнул низом – Гассанига спас!

Каталонцы ответили только четырьмя выстрелами, один из которых принадлежал Цыганкову (его накрыли). Удар на 23-й минуте неожиданно открыл счет – это Хуанпе на дальней штанге замкнул навес с углового. 0:1! Жирона вышла вперед.

В компенсированное же время Рикельме ворвался на левый край штрафной и выстрелил в дальнюю девятку. Мяч пролетел над перекладиной. В итоге отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе каталонцев.

Цыганков и Жирона шокируют Севилью после перерыва

На первых минутах второго тайма команды разменялись полумоментами. Гости обострили рывком Гутьереса по левому флангу с заблокированным ударом – Рикельме тут же подхватил отскок и с края штрафной пробил в ближний. Слабо. "Рохибланкос" огрызнулись стандартом, после подачи с которого Монтиэль поймал отскок и бахнул мимо дальней штанги.

А на 55-й минуте Жирона выстраивала Севилью. Рикельме разогнал контратаку, протянув мяч через центр, а Цыганков с правого фланга начал смещаться на левый край – таким образом украинец тянул за собой Гуделя, пытаясь открыть зону на входе в штрафную. Родриго туда и пошел.

Баде и Монтьель успели выдвинуться, однако Рикельме неожиданно пробил с полукруга, попав в перекладину! Кастельянос поймал мяч перед воротами Севильи, а Монтиэль в попытке выбить сферу выполнил скидку на Цыганкова. Виктор не растерялся, сбросив мяч под удар Рикельме – 0:2!

На 62-й минуте Рикельме мог и добить нервионцев, легко переиграв Баде и выполнив подачу на дальнюю штангу, однако Кастельянос при замыкании не попал в ворота. Это был последний удар гостей во встрече. В последующие полчаса каталонцы только оборонялись.

Жирона отскочила, Цыганков не отличался от других

Виктор доиграл матч до конца. За весь второй тайм он отдал всего 8 передач. Кроме ассиста, в актив украинца можно занести обыгрыш с Рикельме на линии штрафной, после которого Родриго выполнил неточный выстрел. Впрочем, там все равно был офсайд.

Карта передач Цыганкова во втором тайме

Также было несколько попыток запустить Коуту на пространство (однажды даже отдавал в штрафную), да и сам Цыганков открывался нормально. Впрочем, главной его задачей стала помощь в обороне. Он занимался придерживанием мяча, зажимал футболистов Севильи во фланг, помогал выходить из-под давления и тому подобное.

Именно поэтому статистика второго тайма оказалась даже несколько хуже, чем в первом. 5 потерь при 14 касаниях, два неудачных единоборства из двух попыток на земле, одна победа в двух воздушных дуэлях, 8 передач (5 точных) – вот все достижения украинца во втором тайме, если забыть об ассисте. Это была вечеринка Тати и Рикельме, но Цыганков не провалился и был полезным.

Общая статистика Цыганкова в матче против Севильи

А вот за Севилью очень обидно. Команда наиграла минимум на ничью. Хиль при выходе один на один пробивал в стойку (хотя и залез в офсайд), Гудель и Окампос стреляли мимо дальних девяток, Сусо бухнул в нее и попал в перекладину на последних секундах. В одном из эпизодов Гассанига парировал срезку от защитника, стоявшего на линии вратарской.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Жироны со счетом 2:0! Браво!