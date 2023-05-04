"У нас є ще одна мета": тренер Циганкова розсекретив мрію команди
Головний тренер Жирони Мічел прокоментував ймовірність фінішувати в зоні єврокубків.
"Все майже зроблено. 44 очки дають нам змогу брати участь у Ла Лізі в наступному сезоні. Але у нас є ще одна мета. Ми хочемо досягти найкращого результату в історії клубу – набрати 53 бали.
Жирона двома словами описала гру Циганкова після чергової результативної дії
Мої гравці хочуть увійти в історію. Єврокубки? Так, це мрія, але дуже складна у виконанні. Після перемоги над Севільєю команда почувається впевненою. Протягом усього сезону у нас була вражаюча атмосфера", – цитує тренера Sport.
Нагадаємо, що команда Циганкова зіграє проти Мальорки 4 травня. Жирона відстає від зони єврокубків всього на п'ять очок.
Циганков віддав асист у матчі з Севільєю – українець допоміг Жироні завдати першої поразки Менділібару