"Все майже зроблено. 44 очки дають нам змогу брати участь у Ла Лізі в наступному сезоні. Але у нас є ще одна мета. Ми хочемо досягти найкращого результату в історії клубу – набрати 53 бали.

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Мої гравці хочуть увійти в історію. Єврокубки? Так, це мрія, але дуже складна у виконанні. Після перемоги над Севільєю команда почувається впевненою. Протягом усього сезону у нас була вражаюча атмосфера", – цитує тренера Sport.

Нагадаємо, що команда Циганкова зіграє проти Мальорки 4 травня. Жирона відстає від зони єврокубків всього на п'ять очок.

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