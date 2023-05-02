Вингер Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков продолжает радовать свою новую команду.

Во втором тайме поединка на Рамон Санчес Писхуан бывший лидер киевского Динамо записал в свой актив голевой пас на Тати Кастельяноса. Счет стал 2:0 в пользу Жироны, набравшей важные очки на выезде. Каталонский клуб не обошел вниманием удачную игру своего зимнего новичка.

Ассист Цыганкова в видеообзоре матча Севилья – Жирона – 0:2

"Украинская магия", – написала пресс-служба Жироны в Twitter, добавив фото Виктора Цыганкова, а также эмодзи флага Украины и волшебной палочки.

С момента перехода в Жирону Цыганков сыграл в новой команде 13 поединков. В активе 25-летнего вингера сборной Украины 3 гола и 4 результативных передачи.

Цыганков отдал ассист в матче с Севильей – украинец помог Жироне нанести первое поражение Мендилибару