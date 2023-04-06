"Мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме. Второй больше походил на битву. Против такой крепкой команды, как Брентфорд, непросто показывать хороший футбол. Но у нас были страсть и желание, поэтому нам удалось достичь своего.

Победный гол Рашфорда в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 1:0

Маркус Рашфорд забил отличный гол. Он снова на вершине, в хорошей форме, надеюсь, до конца сезона так и останется. Когда нам нужна помощь Давида Де Хеа, он находится на месте. Ошибки возможны, когда теряешь концентрацию. Мы хотим играть как машина, не допускать ошибок. Одну мы допустили, и хорошо, что соперник ею не воспользовался, а Давид себя проявил. Это важная победа, за 16 матчей Брентфорд проиграл всего раз. Я горжусь нашей командой", – прокомментировал Тен Хаг в интервью BBC.

Напомним, что Манчестер Юнайтед занимает четвертую строчку, имея в своем активе 53 балла. Следующий матч манкунианцы проведут против Эвертона 8 апреля.

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