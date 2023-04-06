"Ми грали дуже добре, особливо у першому таймі. Другий більше був схожий на битву. Проти такої міцної команди, як Брентфорд, непросто показувати хороший футбол. Але у нас були пристрасть і бажання, тому нам вдалося досягти свого.

Переможний гол Рашфорда у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 1:0

Маркус Рашфорд забив чудовий гол. Він знову на вершині, у хорошій формі, сподіваюся, до кінця сезону так і залишиться. Коли нам потрібна допомога Давіда Де Хеа, він на місці. Помилки можливі, коли втрачаєш концентрацію. Ми хочемо грати як машина, не припускатися помилок. Одну ми припустили, і добре, що суперник нею не скористався, а Давід себе проявив. Це важлива перемога, за 16 матчів Брентфорд програв лише раз. Я пишаюся нашою командою", – прокоментував Тен Хаг в інтерв'ю BBC.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед наразі посідає четверту сходинку, маючи у своєму активі 53 бали. Наступний матч манкуніанці проведуть проти Евертона 8 квітня.

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