Команда Эрика Тен Хага должна была реабилитироваться за проигрыш в матче с Ньюкаслом на прошлой неделе. "Красные дьяволы" со своей задачей справились отлично. Захватив инициативу с первых минут, они не дали Брентфорду создавать острые моменты. Рашфорд на 27 минуте забил свой 15 гол за манкунианцев, который и стал победным.

Манчестер Юнайтед обыграл Брентфорд и реабилитировался за воскресное фиаско

Манчестер Юнайтед набрал 53 очка и поднялся на 4 место. Ньюкасл в турнирной таблице обходит манкунианцев только благодаря лучшей разнице голов. Брентфорд занимает девятую строчку, имея в своем активе 43 балла.

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