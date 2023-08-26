Александрия и Полесье расположились в верхней половине таблицы по итогам первых 4-х туров. Житомиряне были более активными в атаке. Будковский мог воспользоваться неудачной игрой Шевченко на выходе, однако не попал уже в пустые ворота.

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Не хватило точности и Ариелсону в середине первого тайма. Еще один момент на собственные ворота привез Никита Шевченко, который вместо выбивания вперед начал обыгрывать Будковского – вратарь в последний момент поймал мяч на линии ворот.

Во втором тайме моментов не стало больше и после двойной замены в составе Александрии. Опасным был выстрел Ариелсона, который немного не попал в дальний угол. Александрия ответила моментом Скорка, который навесил на дальнюю штангу, но партнеры не дотянулись. Назаренко вышел на поле на 59 минуте, а уже на 76 минуте забил победный мяч. Александру удался классный выстрел в дальний нижний угол.

А через 4 минуты Макуана, которого называют конголезским Мбаппе, удвоил преимущество Полесья. Африканец принял мяч на грудь в штрафной соперника и попал в дальний угол. Точку во встрече поставил Будковский, который замкнул навес Назаренко со штрафного.

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