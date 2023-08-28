Новичок Полесья получил вызов на матч квалификации Кубка африканских наций
11:52 - Читати українською
Конголезский легионер "зелено-желтых" Бени Макуана снова сыграет за национальную команду.
Форвард Полесья Бени Макуана вызван в сборную Конго, сообщает пресс-служба житомирян.
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"Красные дьяволы" 10 сентября проведут поединок квалификации Кубка африканских наций против Гамбии.
Напомним, 20-летний нападающий присоединился к команде Юрия Калитвинцева из французского Монпелье в летнее трансферное окно и уже успел забить за Полесье 2 гола в 5 матчах УПЛ.
К слову, в футболке национальной команды Конго Макуана провел 12 поединков.
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