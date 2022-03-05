"Наша Украина сильная и независимая. Прошу у всего русского народа прекратить войну.

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Погибают мирные жители, дети! У нас был мир и покой, пока не пришли вы! Мы просим мирного неба над головой. Слава Украине", – написал Корниенко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сегодня уже 10-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.

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