"Не сомневаюсь, что Украина выиграет эту войну. Не могу думать ни о чем другом. Я в этом уверен. Видел, как эта трагедия объединила нас как нацию.

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Имею большое уважение к Владимиру Зеленскому. Что бы о нем ни говорили. Я голосовал за него. Люди называли его клоуном, но он показал, что является настоящим лидером. Он честный. Тоже совершал ошибки, но это нормально для всех ошибаться. Представляю, как ему тяжело управлять страной. Не сомневаюсь, что он хороший человек. У нас есть президент, который будет поступать правильно. Я верю в него", – цитирует Вернидуба Bbc.com.

Напомним, 56-летний украинский специалист вернулся в Украину, чтобы с оружием в руках защищать родину.

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