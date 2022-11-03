"Главная задача – это взять реванш за поражение в Стамбуле. И я уверен, что наши ребята сконцентрируются на все сто процентов и добудут положительный результат.

Динамо – Фенербахче: команды определились с формой на принципиальный матч Лиги Европы

Ведь такой клуб как Динамо не может выходить на такие матчи, не настраиваясь на положительный результат. Кроме того, мы будем играть за всю Украину, наших болельщиков, наших воинов. Поэтому у нас будет наивысшая мотивация", – цитирует Гармаша официальный сайт "бело-синих".

Напомним, после 5-ти туров киевляне потеряли любые шансы на еврокубковую весну, так что в матче с Фенербахче будут доказывать, что являются, по мнению Мирчи Луческу, лучшей командой в своей группе. Начало встречи в 22:00.

Динамо – Фенербахче: анонс матча Лиги Европы