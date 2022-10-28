"Мы заслуживали больше. Из-за нелепых ошибок мы пропустили голы. Хочу отметить, что АЕК Ларнака очень хорошая команда с хорошей физической подготовкой. Мы уступили в борьбе, игроки АЕКа играли гораздо агрессивнее, быстрее. В физическом плане они превосходили нас. Но мы превзошли соперника в голевых моментах. Мы не реализовали несколько отличных возможностей. А соперники воспользовались нашими ошибками и забили три гола.

Вылет киевлян из еврокубков, несмотря на дубль Гармаша, в видеообзоре поединка АЕК Ларнака – Динамо – 3:3

Это успех для АЕКа, они очень хотели выйти из группы. Их игра против всех команд в группе стала неожиданностью. А мы еще имеем важный матч с Фенербахче, потому что мы должны доказать, что лучшая команда в группе. Мы не добились положительных результатов, но провели очень хорошие матчи.

Поздравляю АЕК с проходом в Лигу Конференций. Надеюсь, что они продолжат двигаться дальше и удивлять европейские клубы. Это команда с хорошими, опытными, техническими исполнителями. Жаль, что во втором тайме наши соперники пытались тянуть время было много остановок. Мы хотели выиграть, но мы хорошо провели только завершающие части обоих таймов, когда команда продемонстрировала желание победить.

Завтра нас ждет путь назад, в Украину. Целый день мы будем в пути. В воскресенье мы сыграем матч в чемпионате, а на следующий день снова пересечем границу и отправимся в Краков, где сыграем с Фенербахче. Очень тяжело проводить в пути по 10 часов несколько раз в неделю. Сегодня игрокам не хватало физической силы. Но в техническом плане команда выглядела неплохо.

При том, что команда лишена возможности постоянно тренироваться. Жаль, что нам не удалось выйти из группы. Считаю, что мы этого заслуживали. Фантастика, что АЭК вышел из группы в Лигу Конференций. Они этого очень хотели, и это им удалось. Поздравляю их с этим", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Отметим, что киевляне расписали ничью с АЕК (3:3) и набрали первое очко за 5 туров группового этапа Лиги Европы. Динамо окончательно упустило шансы на выход даже в Лигу конференций.

АЕК – Динамо: 6 голов на прощание с Европой – дубль Гармаша за 25 минут, дебюты легионеров и драматический вылет Луческу