Украинская и турецкая команды выбрали комплекты экипировки, в которых выйдут на поле в очередном противостоянии.

Уже сегодня, 3 ноября, в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы на стадионе имени Юзефа Пилсудского в Кракове состоится поединок между Динамо и Фенербахче. Утром в день матча состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам. Среди прочего было утверждено, в форме каких цветов проведут встречу команды.

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По сообщению официального сайта Динамо, киевляне сыграют в основном комплекте формы бело-голубых цветов, а вратарь проведет матч в зеленой экипировке. Фенербахче выбрал форму желто-синей окраски, а голкипер наденет голубое обмундирование.

Напомним, после 5-ти туров киевляне потеряли любые шансы на еврокубковую весну, так что в матче с Фенербахче будут доказывать, что являются, по мнению Мирчи Луческу, лучшей командой в своей группе. Начало встречи в 22:00.

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