"Найперше завдання – це взяти реванш за поразку в Стамбулі. І я впевнений, що наші хлопці сконцентруються на всі сто відсотків і здобудуть позитивний результат.

Динамо – Фенербахче: команди визначились з формою на принциповий матч Ліги Європи

Адже такий клуб, як Динамо, не може виходити на такі матчі, не налаштовуючись на позитивний результат. Окрім того, ми гратимемо за всю Україну, за наших уболівальників, за наших воїнів. Тому у нас буде найвища мотивація", – цитує Гармаша офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, після 5-ти турів кияни втратили будь-які шанси на єврокубкову весну, то ж у матчі з Фенербахче доводитимуть, що є, на думку Мірчі Луческу, найкращою командою у своїй групі. Початок зустрічі о 22:00.

Динамо – Фенербахче: анонс матчу Ліги Європи