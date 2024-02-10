"У Мудрика все получится": обладатель Суперкубка УЕФА сравнил вингера Челси с Роналду
Главный тренер Динамо Батуми Андрей Демченко убежден, что Михаил Мудрик уже совсем скоро закроет рот всем скептикам.
"Мудрик еще молодой парень, ищет себя. Он перепрыгнул очень много ступенек, перейдя из Шахтера в Челси. Тяжело перестроиться за такой короткий промежуток времени. Но Мудрик – молодец, бьется, борется. Мне нравится.
Как Мудрик дошел до такого и есть ли свет в конце тоннеля
Не скажутся ли психологически на Мудрике неудачи в Челси? На него оказывается серьезное давление, потому что в Англии самый лучший футбол в мире – сильнейшие критики, журналисты и требовательные болельщики. Поэтому в таких условиях психика должна быть крепкой. О Мудрике иногда такое пишут, что даже мне не очень приятно читать. Англичане просто привыкли, что на таком уровне и за большие деньги они должны видеть уже готового футболиста, который делает результат.
Роналду тоже год сидел в запасе у Фергюсона, а потом засиял в Манчестер Юнайтед. Мудрику нужно время, я уверен, у него все получится", – сказал Демченко в интервью Українському футболу.
Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
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