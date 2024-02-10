"Мудрик еще молодой парень, ищет себя. Он перепрыгнул очень много ступенек, перейдя из Шахтера в Челси. Тяжело перестроиться за такой короткий промежуток времени. Но Мудрик – молодец, бьется, борется. Мне нравится.

Как Мудрик дошел до такого и есть ли свет в конце тоннеля

Не скажутся ли психологически на Мудрике неудачи в Челси? На него оказывается серьезное давление, потому что в Англии самый лучший футбол в мире – сильнейшие критики, журналисты и требовательные болельщики. Поэтому в таких условиях психика должна быть крепкой. О Мудрике иногда такое пишут, что даже мне не очень приятно читать. Англичане просто привыкли, что на таком уровне и за большие деньги они должны видеть уже готового футболиста, который делает результат.

Роналду тоже год сидел в запасе у Фергюсона, а потом засиял в Манчестер Юнайтед. Мудрику нужно время, я уверен, у него все получится", – сказал Демченко в интервью Українському футболу.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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