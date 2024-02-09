Как Мудрик дошел до такого и есть ли свет в конце тоннеля
18:54 - Читати українською
"Футбол 24" в проекте "Український ген" продолжает рассказывать интересные факты из жизни украинских звезд футбола современности и прошлого.
Сразу два уроженца Краснограда сейчас выступают в топ-клубах Европы: Андрей Лунин в Реале, а Михаил Мудрик в Челси. В новом эпизоде предлагаем Вам узнать, почему мир спортивных танцев потерял Мудрика, как звездный вингер Челси боролся с детскими страхами и почему, несмотря на непростой период в карьере, ставить крест на Михаиле еще рано.
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