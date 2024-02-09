Сразу два уроженца Краснограда сейчас выступают в топ-клубах Европы: Андрей Лунин в Реале, а Михаил Мудрик в Челси. В новом эпизоде предлагаем Вам узнать, почему мир спортивных танцев потерял Мудрика, как звездный вингер Челси боролся с детскими страхами и почему, несмотря на непростой период в карьере, ставить крест на Михаиле еще рано.

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