"Мудрик ще молодий хлопець, шукає себе. Він перестрибнув дуже багато сходинок, перейшовши з Шахтаря в Челсі. Важко перебудуватися за такий короткий проміжок часу. Але Мудрик – молодець, б'ється, бореться. Мені подобається.

Як Мудрик дійшов до такого і чи є світло в кінці тунелю

Чи не позначаться психологічно на Мудрику невдачі в Челсі? На нього чиниться серйозний тиск, тому що в Англії найкращий футбол у світі – найсильніші критики, журналісти та вимогливі вболівальники. Тому в таких умовах психіка має бути міцною. Про Мудрика іноді таке пишуть, що навіть мені не дуже приємно читати. Англійці просто звикли, що на такому рівні й за великі гроші вони мають бачити вже готового футболіста, який робить результат.

Роналду теж рік сидів у запасі у Фергюсона, а потім засяяв в Манчестер Юнайтед. Мудрику потрібен час, я впевнений, у нього все вийде", – сказав Демченко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 3 асисти.

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