Довбик и Цыганков могут не пустить Ман Сити в ЛЧ – ловушка для сборной Украины, рекордный трансфер и 2-й шанс Реброва
20:10 - Читати українською
В очередном выпуске анализируем шансы сборной Украины на повышение в Лиге наций и обсуждаем трансферные слухи относительно украинских игроков.
Накануне сборная Украины узнала своих соперников в рамках розыгрыша Лиги наций 2024/25. Команда Сергея Реброва попала в квартет 1 лиги B, где сойдется в битве со сборными Чехии, Албании и Грузии.
Кроме этого, обсуждаем сумасшедшие слухи о заинтересованности каталонской Барселоны в услугах Михаила Мудрика, интерес Жироны к Николаю Шапаренко и Александру Пихаленку и шансы Виталия Миколенко покинуть Эвертон по завершении сезона. Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".
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