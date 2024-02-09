В очередном выпуске анализируем шансы сборной Украины на повышение в Лиге наций и обсуждаем трансферные слухи относительно украинских игроков.

Накануне сборная Украины узнала своих соперников в рамках розыгрыша Лиги наций 2024/25. Команда Сергея Реброва попала в квартет 1 лиги B, где сойдется в битве со сборными Чехии, Албании и Грузии.

Кроме этого, обсуждаем сумасшедшие слухи о заинтересованности каталонской Барселоны в услугах Михаила Мудрика, интерес Жироны к Николаю Шапаренко и Александру Пихаленку и шансы Виталия Миколенко покинуть Эвертон по завершении сезона. Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

Как Мудрик дошел до такого и есть ли свет в конце тоннеля