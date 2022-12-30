"Думаю, что у Нуньеса и Левандовски много общего. Роберт мог бы рассказать вам эту историю. Когда-то в Дортмунде у нас были тренировки ударов, когда Лева ни разу не попадал в створ. Мы постоянно делали ставки по 10 евро. Если Левандовски забивал более 10 раз, я платил ему 10 евро, а если нет – он платил мне… В моем кармане всегда было полно денег.

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В таких ситуациях главное – сохранять спокойствие. Если вы видите потенциал развития, сохраняйте спокойствие. Хотя это сложно в мире, где мы живем. Чем лучше вы способны игнорировать это, тем лучше. Думаю, все согласны с тем, что потенциал Нуньеса очевиден. Все хорошо? Нет. Но все впереди. У меня была похожая ситуация с Левандовски, и не только с ним. Это очевидный вариант для сравнения. Мы в команде уверены, что все будет хорошо", – Клоппа The Telegraph.

Напомним, именно немецкий специалист пригласил Левандовски в Боруссию. Первый сезон для поляка в Дортмунде сложился не очень успешно – всего 8 голов в 33 матчах Бундеслиги. Через год он увеличил эти показатели почти в три раза. Аналогия с Нуньесом действительно напрашивается. Правда, за Роберта тогда заплатили менее 5 млн, а не 80.

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