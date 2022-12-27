После перехода из Бенфики за 80 миллионов евро Нуньес перестал забивать. Более того, он регулярно упускает моменты. Против Астон Виллы Дарвин установил антирекорд АПЛ, не реализовав 4 голевых шанса в одной игре. Реализация форварда Ливерпуля в текущем сезоне составляет всего 25% – он забил всего в 4 из 16 явных голевых моментов. Это худший показатель среди игроков АПЛ, которые имели более 10 шансов забить.

Первое поражение Эмери в АПЛ после возвращения в видеообзоре поединка Астон Вилла – Ливерпуль – 1:3

Однако Юрген Клопп продолжает публично хвалить и защищать своего игрока: "Дарвин был на топ-уровне. Он дает нам так много – создает глубину и растягивает оборону соперника. Он усложняет защиту против нас, а не только Салах.

Естественно, он забьет, все это знают. Его шанс был в каких-то миллиметрах, не важно, влетел мяч или нет. Это не повод для беспокойства. Отлично, что он остался в игре и организовал третий гол. Обычно нападающие в такой игре – хорошей, но без гола – берут мяч, идут вперед и бьют прямо во вратаря. Но Нуньес все видел и отдал пас Байчетичу, который очень круто завершил момент".

Ливерпуль нанес Эмери первое поражение в АПЛ – Де Дзерби на коне, очередной провал Дарвина, топ Митровича и Ньюкасла