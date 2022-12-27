Нуньес официально стал худшим форвардом АПЛ – Клопп продолжает защищать 80-миллионного новичка
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о проблемах уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса.
После перехода из Бенфики за 80 миллионов евро Нуньес перестал забивать. Более того, он регулярно упускает моменты. Против Астон Виллы Дарвин установил антирекорд АПЛ, не реализовав 4 голевых шанса в одной игре. Реализация форварда Ливерпуля в текущем сезоне составляет всего 25% – он забил всего в 4 из 16 явных голевых моментов. Это худший показатель среди игроков АПЛ, которые имели более 10 шансов забить.
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Однако Юрген Клопп продолжает публично хвалить и защищать своего игрока: "Дарвин был на топ-уровне. Он дает нам так много – создает глубину и растягивает оборону соперника. Он усложняет защиту против нас, а не только Салах.
Естественно, он забьет, все это знают. Его шанс был в каких-то миллиметрах, не важно, влетел мяч или нет. Это не повод для беспокойства. Отлично, что он остался в игре и организовал третий гол. Обычно нападающие в такой игре – хорошей, но без гола – берут мяч, идут вперед и бьют прямо во вратаря. Но Нуньес все видел и отдал пас Байчетичу, который очень круто завершил момент".
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