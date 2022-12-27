Перша половина нинішнього сезону склалася для Арсенала казково. Команда Олександра Зінченка розташувалася на вершині турнірної таблиці АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача (Манчестер Сіті на 5 очок). Відтак, лондонці вперше за 15 років зустріли Різдво у статусі лідерів. Щоправда, у цьому є негативний момент. Opta підрахувала, що за останні 5 разів "зимове чемпіонство" Арсенал так і не конвертував бодай в один реальний чемпіонський титул.

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Щоб у травні приміряти золоті медалі, доведеться позбутися цього прокляття, яке виникло рівно 70 років тому. Зрештою, майже завжди "каноніри" отримували нагороду за старання, хоч і трішки пізніше. Тричі вони ставали чемпіонами вже наступного сезону, одного разу – через рік, і лише після останнього фіаско у 2008 не змогли помститися Алексу Фергюсону. Манчестер Юнайтед найчастіше руйнував мрії Арсенала (3 рази). Також відзначилися мерсисайдські клуби – Евертон та Ліверпуль.

Сезон 1951/52

Турів зіграно до Різдва: 22

Фініш: 3 місце

Чемпіон: Манчестер Юнайтед

Це були чудові часи, коли команди спокійно могли грати два дні поспіль або ж провести чотири матчі за шість днів. Відтак, усі команди регулярно втрачали очки. У тому сезоні лише чемпіон зумів програти менше ніж 10 матчів (у МЮ було 8 поразок). Саме ця різниця й зіграла вирішальну роль. Арсенал завершив кампанію нищівною поразкою на Олд Траффорд з рахунком 1:6. Натомість манкуніанці після 40 років перерви розпочали успішний період – упродовж шести сезонів вони тричі стали чемпіонами. Арсенал взяв реванш у кампанії 1952/53 і майже на два десятиліття поринув у "темні часи".

Сезон 1986/87

Турів зіграно до Різдва: 20

Відрив від другого місця: 5 очок

Фініш: 4 місце

Чемпіон: Евертон

Це сезон останнього чемпіонства нинішньої команди Віталія Миколенка. Тоді в лізі було 22 команди, тому до фінішу залишалося більш ніж половина дистанції. Арсенал не став підтримувати інтригу і самоусунувся ще в лютому – безвиграшна серія, починаючи з 25 туру, тривала 11 матчів, серед них – 7 поразок. Мерсисайдські розбірки на вершині теж тривали недовго. Евертон завершував сезон із комфортною перевагою над Ліверпулем. Для Арсенала додатковим розчаруванням стало те, що його на одне очко випередив Тоттенхем.

Сезон 1989/90

Турів зіграно до Різдва: 18

Відрив від другого місця: 2 очки

Фініш: 4 місце

Чемпіон: Ліверпуль

Ситуативне лідерство просто було подарунком під ялинку. Вже 26 грудня Арсенал віддав перше місце в руки майбутнього чемпіона. Ще до кінця року "каноніри" примудрилися програти три матчі поспіль, фактично викресливши себе із боротьби за титул. У другій половині сезону команда відверто посипалася. У підсумку 17 очок відставання від лідера і четверте місце в таблиці, яке в той час не давало нічого.

Сезон 2002/03

Турів зіграно до Різдва: 19

Відрив від другого місця: 2 очки

Фініш: 2 місце

Чемпіон: Манчестер Юнайтед

На другий день Різдва Арсенал ще збільшив свою перевагу, адже обидва конкуренти оступилися. До Ман Юнайтед стало +7 (другим на той момент йшов Челсі). На чемпіонські перегони серйозно вплинув Ліверпуль, який відібрав у лідера 4 очки. Проте лондонці трималися на вершині дуже довго. Лише наприкінці березня почалися проблеми – поразка від Блекберна, нічия з Астон Віллою... МЮ наздогнав, а на Арсенал чекала катастрофа – 1 очко в передостанніх турах проти борців за виживання (Болтона та Лідса). Але така прикрість лише зміцнила дух команди. Наступний сезон став для них не просто чемпіонським, а "золотим"!

Сезон 2007/08

Турів зіграно до Різдва: 18

Відрив від другого місця: 1 очко

Фініш: 3 місце

Чемпіон: Манчестер Юнайтед

На перший погляд, не дуже показовий приклад, адже перевага в одне очко зовсім не серйозний аргумент. Проте у тому сезоні більше потрібно зважати, що Арсенал дозволив себе обійти навіть Челсі, який на Різдво відставав на 6 залікових пунктів. Ключовим і тій кампанії став березень, коли "каноніри" послідовно зіграли внічию з Віганом та Мідлсбро і програли Челсі. Вже у квітні поступилися ще й МЮ. Манкуніанці отримали таку перевагу, що навіть дозволили собі трішки пригальмувати на фініші.