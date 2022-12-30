"Думаю, що Нуньєс та Лєвандовскі мають багато спільного. Роберт міг би розповісти вам цю історію. Колись у Дортмунді у нас були тренування ударів, коли Льова жодного разу не влучав у площину. Ми постійно робили ставки по 10 євро. Якщо Лєвандовскі забивав понад 10 разів, я платив йому 10 євро, а якщо ні – він платив мені. У моїй кишені завжди було повно грошей.

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У таких ситуаціях головне – зберігати спокій. Якщо ви бачите потенціал розвитку, зберігайте спокій. Хоча це складно у світі, в якому ми живемо. Чим краще ви здатні ігнорувати це, тим краще. Думаю, всі згодні з тим, що потенціал Нуньєса є очевидним. Все гаразд? Ні. Але все попереду. У мене була подібна ситуація з Лєвандовскі, і не лише з ним. Це очевидний варіант для порівняння. Ми в команді впевнені, що все буде гаразд", – Клоппа The Telegraph.

Нагадаємо, саме німецький фахівець запросив Лєвандовскі в Борусію. Перший сезон для поляка в Дортмунді склався не дуже успішно – лише 8 голів у 33 матчах Бундесліги. Через рік він збільшив ці показники майже втричі. Аналогія з Нуньєсом справді напрошується. Щоправда, за Роберта тоді заплатили менше ніж 5 млн, а не 80.

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