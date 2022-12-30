"У мене завжди було повно грошей": Клопп пригадав вирішення проблеми Лєвандовскі, через яку зараз страждає Нуньєс
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп запевнив, що проблеми Дарвіна Нуньєса минуть.
"Думаю, що Нуньєс та Лєвандовскі мають багато спільного. Роберт міг би розповісти вам цю історію. Колись у Дортмунді у нас були тренування ударів, коли Льова жодного разу не влучав у площину. Ми постійно робили ставки по 10 євро. Якщо Лєвандовскі забивав понад 10 разів, я платив йому 10 євро, а якщо ні – він платив мені. У моїй кишені завжди було повно грошей.
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У таких ситуаціях головне – зберігати спокій. Якщо ви бачите потенціал розвитку, зберігайте спокій. Хоча це складно у світі, в якому ми живемо. Чим краще ви здатні ігнорувати це, тим краще. Думаю, всі згодні з тим, що потенціал Нуньєса є очевидним. Все гаразд? Ні. Але все попереду. У мене була подібна ситуація з Лєвандовскі, і не лише з ним. Це очевидний варіант для порівняння. Ми в команді впевнені, що все буде гаразд", – Клоппа The Telegraph.
Нагадаємо, саме німецький фахівець запросив Лєвандовскі в Борусію. Перший сезон для поляка в Дортмунді склався не дуже успішно – лише 8 голів у 33 матчах Бундесліги. Через рік він збільшив ці показники майже втричі. Аналогія з Нуньєсом справді напрошується. Щоправда, за Роберта тоді заплатили менше ніж 5 млн, а не 80.
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