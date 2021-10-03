Сладкая месть Суареса в видеообзоре матча Атлетико – Барселона – 2:0
00:45 - Читати українською
Атлетико одолел Барселону в центральном матче 8 тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико – Барселона.
Подопечные Симеоне решили судьбу матча еще до перерыва благодаря удачным действиям связки Суарес-Лемар. Сначала уругваец ассистировал чемпиону мира, а потом сам наказал команду Кумана, который выгнал его из Камп Ноу.
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Во второй половине Барса сделала несколько безуспешных попыток отыграть хотя бы один мяч. Больше всего запомнился выход Коутиньо один на один с Облаком, но бразилец слабо пробил в руки вратарю Атлетико.
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