Подопечные Симеоне решили судьбу матча еще до перерыва благодаря удачным действиям связки Суарес-Лемар. Сначала уругваец ассистировал чемпиону мира, а потом сам наказал команду Кумана, который выгнал его из Камп Ноу.

Атлетико уверенно победил Барселону и догнал Реал на вершине Ла Лиги – Суарес отправил "блаугранас" на 9-ю позицию

Во второй половине Барса сделала несколько безуспешных попыток отыграть хотя бы один мяч. Больше всего запомнился выход Коутиньо один на один с Облаком, но бразилец слабо пробил в руки вратарю Атлетико.