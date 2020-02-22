У Мариуполя остаются шансы на первую шестерку – впереди три финала, – Бабич

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич оценил игру своей команде в матче с Зарей, а также подчеркнул важность трех следующих поединков.

"Есть такие игры, такие поражения, после которых не стыдно. Об этом я и ребятам сказал в раздевалке. Получился такой "зимне-весенний" футбол и мы играли с командой, которая борется за 2 место. Считаю, что мы создали достаточно голевых моментов. Хотя и у наших ворот были моменты. Цена ошибки в таком матче была велика. И та команда, которая забила первый мяч, получала преимущество. В принципе, так оно и получилось.

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Есть и положительные моменты в нашей игре. Мы создали много голевых ситуаций. Также хотел бы отметить характер у нашей команды. Даже пропустив два мяча, мы продолжали играть, сократили отставание до минимума и могли вырвать ничью.

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Как для "весеннего" футбола вышел динамичный матч с множеством моментов у ворот двух команд. Февраль на дворе, погода и поле были тяжелыми. Конечно, это сказалось на качестве футбола. Но поле было одинаковым для команд. С таким отношением наших ребят, с тем желанием, с которыми они играли и старались выполнить нашу установку, я думаю наши победы не за горами.

Шансы на первую шестерку остаются. Впереди у нас еще три финала", – цитирует Бабича официальный сайт Зари.

Напомним, после 22 тура участники УПЛ разделятся на две группы по 6 команд. Команда Бабича пока занимает 6 место, но уже завтра ее может опередить Колос, который сыграет с Александрией.

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