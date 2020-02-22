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У Мариуполя остаются шансы на первую шестерку – впереди три финала, – Бабич

18:56 72 Читати українською
У Мариуполя остаются шансы на первую шестерку – впереди три финала, – Бабич
Алесандр Бабич / ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич оценил игру своей команде в матче с Зарей, а также подчеркнул важность трех следующих поединков.

68’ Дмитрий Мишнев
 
Михайло Перович 61’
Богдан Леднев 66’
61’ Михайло Перович
66’ Богдан Леднев
68’ Дмитрий Мишнев

"Есть такие игры, такие поражения, после которых не стыдно. Об этом я и ребятам сказал в раздевалке. Получился такой "зимне-весенний" футбол и мы играли с командой, которая борется за 2 место. Считаю, что мы создали достаточно голевых моментов. Хотя и у наших ворот были моменты. Цена ошибки в таком матче была велика. И та команда, которая забила первый мяч, получала преимущество. В принципе, так оно и получилось.

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Есть и положительные моменты в нашей игре. Мы создали много голевых ситуаций. Также хотел бы отметить характер у нашей команды. Даже пропустив два мяча, мы продолжали играть, сократили отставание до минимума и могли вырвать ничью.

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Как для "весеннего" футбола вышел динамичный матч с множеством моментов у ворот двух команд. Февраль на дворе, погода и поле были тяжелыми. Конечно, это сказалось на качестве футбола. Но поле было одинаковым для команд. С таким отношением наших ребят, с тем желанием, с которыми они играли и старались выполнить нашу установку, я думаю наши победы не за горами.

Шансы на первую шестерку остаются. Впереди у нас еще три финала", – цитирует Бабича официальный сайт Зари.

Напомним, после 22 тура участники УПЛ разделятся на две группы по 6 команд. Команда Бабича пока занимает 6 место, но уже завтра ее может опередить Колос, который сыграет с Александрией.

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