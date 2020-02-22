Мариуполь и Заря возобновили УПЛ победой команды Скрипника – гол дебютанта, ассист и шедевр динамовцев

Мариуполь и Заря (1:2) открывали вторую часть УПЛ 2019/20 после зимней паузы. Счет и обзор матча чемпионата Украины читайте на "Футбол 24".

В первом круге команды сыграли 0:0. Заря не могла победить Мариуполь уже 4 матча подряд. Зимой команда Скрипника выиграла 6 товарищеских матчей, дважды сыграла вничью и ни одного не проиграла. Интересно, что луганчане не пропустили ни одного мяча за эти 8 спаррингов, а забивали в среднем почти по 2 за игру. Статистика Мариуполя не столь впечатляющая: по 4 победы и ничьи, одно поражение. Заря выпустила в стартовом составе двух дебютантов. Цвек вышел в центре поля на месте дисквалифицированного Иванисени, а Перович – в нападении, заменив Русина, вернувшегося в Динамо.

Мариуполь – Заря: составы и онлайн-трансляция матча УПЛ

Первые 7 минут оказались очень насыщенными. Заря дважды входила в штрафной Мариуполя благодаря классным разрезным передачам. Но в одном случае удар заблокировали, а в другом Леднев попал в голкипера. Азовцы ответили острым навесом со стандарта. Мяч отбился во вратарской от газона и полетел в сантиметрах от рамки. Махарадзе справился с попыткой хозяев закрутить с углового. Мариуполь выполнил 4 подряд корнера, но не с наибольшей угрозой. Юрченко пробил издали – эффектно просвистел снаряд над воротами.

Азовцы попытались покомбинировать, однако до ударов дело долго не доходило. Заря ответила очередным роскошным пасом Юрченко в штрафную. Там Леднев откатил на Кочергина, а вот удар оказался провальным. Михайличенко несколько раз врывался во владения Гальчука и остро простреливал. Еще один удар гостей с линии штрафной не стал проблемой для вратаря команды Бабича. Леднев загубил быструю контру 3 в 3 ужасным приемом мяча в штрафной. Партнеры высказывают справедливые претензии.

Полегенько круто прошел справа и отдал на убийственное расстояние, однако Мишнев проиграл дуэль Махарадзе. Быкову позволили пробить после скидки Яворского. Центрбеки Мариуполя организовали роскошный момент, но вратарь гостей снова на месте. Заря отвечает дальними ударами. Юрченко снова не попал. А вот это уже был лучший момент. Михайличенко прошел слева и отдал, Хомченовский отборолся, а Перович пробил метров с 9. Снаряд с рикошетом от защитника едва не проскочил под рукой Гальчука. Тот же экс-динамовец обыграл соперника в штрафной, но попал во вратаря. Заря незначительно владела преимуществом в контроле, была существенно лучше по ударам (9:3), а вот с точностью проблемы (4:2).

Сразу после перерыва вместо Чеха в центр поля вышел своего рода дебютант Игнатенко, до вояжа в Френецварош уже игравший в составе Мариуполя. Михайличенко который уже раз остро прострелил с левого фланга. Хомченовский своим ударом нокаутировал партнера по атаке Перовича. Последний неплохо протянул круглого, однако подвел последний пас. Леднев вывел Хомченовского один на один с голкипером. Дмитрий тянулся за мячом. а Гальчук вовремя вышел и заблокировал удар. Первый удар Мариуполя после перерыва случился на 58-й. Чоботенко спровоцировал красивый прыжок Махарадзе.

Угловой азовцев едва не привел к взятию ворот. Быков пробивал в падении из пределов вратарской, Цвек в последний момент успел помешать снаряду залететь в цель. На 62-й отличился дебютант Зари. Перович с нескольких метров замкнул прострел арендованного у Динамо Тимчика. Вот так новички Скрипника делают результат. Один не дал счету стать 0:1, другой заработал преимущество. Прошло не более 5 минут, как еще один арендованный динамовец Леднев забил свой 10-й гол в сезоне (больше в УПЛ только у Мораеса). Богдан коварно пробил с дальнего штрафного в стиле Роналду – мяч прошел под Гальчуком.

Мариуполь мгновенно вернулся в игру. Мишнев воспользовался детской ошибкой Юрченко в центре поля, на скорости прошел в штрафную и пробил в дальний нижний. Кабаев продрался во вратарскую, но не прошил Гальчука с острого угла. На 77-й Леднев с двумя рикошетами пробил метров с 10. Перович аж за голову схватился, как же там круглый не нашел путь к воротам. Уже в штрафной разыгрывают гости комбинации. Кочергин покатил, Быков классным подкатом остановил Громова, который заменил Перовича. Острый навес Мариуполя завершился офсайдом, хотя Махарадзе и луганские защитники отлично сработали и так. Тимчик выводит Кочергина в штрафную, прострел и удар в сторону своих ворот от хозяев.

Поддавил Мариуполь напоследок, замыкая Зарю в штрафной. Кулаков навесил, а Чоботенко бил после скидки почти без помех. Как там мяч полетел выше, трудно сказать. Хозяева дважды просили пенальти в сомнительных ситуациях, но судья игры рукой и фола не увидел. Заря набирает 37 очков и обходит Динамо на 1 балл до игры киевлян с Ворсклой. У Мариуполя остается 22 балла и 6-е место. Из еврокубковой шестерки азовцев может потеснить Колос, если победит Александрию.