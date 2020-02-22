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Очередной гол Леднева и удачный дебют новичка луганчан в видеообзоре матча Мариуполь – Заря – 1:2

17:29 113 Читати українською
Очередной гол Леднева и удачный дебют новичка луганчан в видеообзоре матча Мариуполь – Заря – 1:2
Заря обыграла Мариуполь / фото УПЛ

В первом матче 19 тура УПЛ Заря на выезде обыграла Мариуполь. Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь – Заря.

68’ Дмитрий Мишнев
 
Михайло Перович 61’
Богдан Леднев 66’
61’ Михайло Перович
66’ Богдан Леднев
68’ Дмитрий Мишнев

В первом матче после зимнего перерыва в УПЛ команда Виктора Скрипника одержала тяжелую победу над Мариуполем. В первом тайме команды создали немного голевых моментов – все главные события произошли после перерыва.

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На 62 минуте свой дебютный гол в УПЛ забил новичок Зари Михайло Перович – черногорец отличился после прострела Тымчика. Уже через 5 минут Леднев забил со штрафного – в этом эпизоде ​​не лучшим образом сыграл Гальчук. Этот гол стал для арендованного у Динамо хавбека уже 9 в этом чемпионате. На 69 минуте Мишнев сократил отставание Мариуполя, точным ударом завершив контратаку хозяев.

Эта победа позволила Заре подняться на второе место в УПЛ. Правда, уже сегодня команду Скрипника может снова опередить Динамо.

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Мариуполь Мариуполь Мариуполь - Заря Заря Заря Михайло Перович Михайло Перович Видеоновости Богдан Леднев Богдан Леднев
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