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Скрипник оценил выступление новичков Зари в матче с Мариуполем

17:51 72 Читати українською
Скрипник оценил выступление новичков Зари в матче с Мариуполем
Виктор Скрипник / ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился впечатлениями от матча против Мариуполя, в котором его команда одержала тяжелую победу.

68’ Дмитрий Мишнев
 
Михайло Перович 61’
Богдан Леднев 66’
61’ Михайло Перович
66’ Богдан Леднев
68’ Дмитрий Мишнев

"Мы бесконечно рады нашей победе. Четыре года здесь не выигрывали. Знали, что нас ждет. Было тяжелое поле. Плюс команда соперника борется за попадание в шестерку. Они агрессивно играют дома. Мы же настраивались на борьбу, что, в принципе, и получилось. Самое опасное у Мариуполя – это стандарты. Можно сказать, мы выстояли. Хотя был адреналин и опасные отскоки. где-то нам повезло, а где-то им. Две команды играли на победу. Мы были чуть удачнее в игре.

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Мы хотим быть там, где находимся. Создавать конкуренцию топ-клубам, что, в принципе, и делаем. Результаты, правда, у нас не всегда положительные. Шахтеру и Александрии дважды уступили. Есть что улучшать. Но матчи, как сегодняшний, когда побеждаешь на характере и не уступаешь в борьбе, дорого стоят и закаляют характер. С оптимизмом смотрим вперед.

Довольны тем, как у нас прошла селекция. У нас ушло три человека, которые попадали в состав, создавали конкуренцию. На их места тоже пришли три человека. Сегодня сыграли Перович и Цвек. Они прилично выглядели. Один из них забил гол, а второй, можно сказать, "цементировал" оборону. Поэтому приобретениями довольны", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

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Мариуполь - Заря Заря Заря Виктор Скрипник Виктор Скрипник Ловро Цвек Ловро Цвек Михайло Перович Михайло Перович
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