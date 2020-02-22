Скрипник оценил выступление новичков Зари в матче с Мариуполем

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился впечатлениями от матча против Мариуполя, в котором его команда одержала тяжелую победу.

"Мы бесконечно рады нашей победе. Четыре года здесь не выигрывали. Знали, что нас ждет. Было тяжелое поле. Плюс команда соперника борется за попадание в шестерку. Они агрессивно играют дома. Мы же настраивались на борьбу, что, в принципе, и получилось. Самое опасное у Мариуполя – это стандарты. Можно сказать, мы выстояли. Хотя был адреналин и опасные отскоки. где-то нам повезло, а где-то им. Две команды играли на победу. Мы были чуть удачнее в игре.

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Мы хотим быть там, где находимся. Создавать конкуренцию топ-клубам, что, в принципе, и делаем. Результаты, правда, у нас не всегда положительные. Шахтеру и Александрии дважды уступили. Есть что улучшать. Но матчи, как сегодняшний, когда побеждаешь на характере и не уступаешь в борьбе, дорого стоят и закаляют характер. С оптимизмом смотрим вперед.

Довольны тем, как у нас прошла селекция. У нас ушло три человека, которые попадали в состав, создавали конкуренцию. На их места тоже пришли три человека. Сегодня сыграли Перович и Цвек. Они прилично выглядели. Один из них забил гол, а второй, можно сказать, "цементировал" оборону. Поэтому приобретениями довольны", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

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