toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ВОРСКЛА ЛЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ

У Маріуполя залишаються шанси на першу шістку – попереду три фінали, – Бабич

18:43 11
У Маріуполя залишаються шанси на першу шістку – попереду три фінали, – Бабич
Олесандр Бабич / ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич оцінив гру своєї команді в матчі з Зорею, а також наголосив на важливості трьох наступних поєдинків.

68’ Дмитро Мишньов
 
Михайло Перовіч 61’
Богдан Лєднєв 66’
61’ Михайло Перовіч
66’ Богдан Лєднєв
68’ Дмитро Мишньов

"Є такі ігри, такі поразки, після яких не соромно. Про це я і хлопцям сказав в роздягальні. Вийшов такий "зимово-весняний" футбол і ми грали з командою, яка бореться за 2 місце. Вважаю, що ми створили достатньо гольових моментів. Хоча і біля наших воріт були моменти. Ціна помилки в такому матчі була велика. І та команда, яка забила перший м'яч, отримувала перевагу. В принципі, так воно і вийшло.

Черговий гол Лєднєва і вдалий дебют новачка луганців у відеоогляді матчу Маріуполь – Зоря – 1:2

Є і позитивні моменти в нашій грі. Ми створили багато гольових ситуацій. Також хотів би відзначити характер у нашої команди. Навіть пропустивши два м'ячі, ми продовжували грати, скоротили відставання до мінімуму і могли вирвати нічию.

Скрипник оцінив виступ новачків Зорі у матчі з Маріуполем

Як для "весняного" футболу вийшов динамічний матч з безліччю моментів біля воріт двох команд. Лютий місяць на дворі, погода і поле були важкими. Звичайно, це позначилося на якості футболу. Але поле було однаковим для команд. З таким ставленням наших хлопців, з тим бажанням, з якими вони грали і намагалися виконати нашу установку, я думаю наші перемоги не за горами.

Шанси на першу шістку залишаються. Попереду у нас ще три фінали", – цитує Бабича офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, після 22 туру учасники УПЛ розділяться на дві групи по 6 команд. Команда Бабича наразі посідає 6 місце, але вже завтра її може випередити Колос, який зіграє з Олесандрією.

Маріуполь і Зоря відновили УПЛ перемогою команди Скрипника – гол дебютанта, асист і шедевр динамівців

blog_ava
Головні новини футболу 21 лютого: реакція на Шахтар – Бенфіка, Україна відривається від Туреччини
07:00
6335
Теги
Маріуполь Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич Маріуполь - Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
хв
СПАЛ
19:00
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук