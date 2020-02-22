У Маріуполя залишаються шанси на першу шістку – попереду три фінали, – Бабич

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич оцінив гру своєї команді в матчі з Зорею, а також наголосив на важливості трьох наступних поєдинків.

"Є такі ігри, такі поразки, після яких не соромно. Про це я і хлопцям сказав в роздягальні. Вийшов такий "зимово-весняний" футбол і ми грали з командою, яка бореться за 2 місце. Вважаю, що ми створили достатньо гольових моментів. Хоча і біля наших воріт були моменти. Ціна помилки в такому матчі була велика. І та команда, яка забила перший м'яч, отримувала перевагу. В принципі, так воно і вийшло.

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Є і позитивні моменти в нашій грі. Ми створили багато гольових ситуацій. Також хотів би відзначити характер у нашої команди. Навіть пропустивши два м'ячі, ми продовжували грати, скоротили відставання до мінімуму і могли вирвати нічию.

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Як для "весняного" футболу вийшов динамічний матч з безліччю моментів біля воріт двох команд. Лютий місяць на дворі, погода і поле були важкими. Звичайно, це позначилося на якості футболу. Але поле було однаковим для команд. З таким ставленням наших хлопців, з тим бажанням, з якими вони грали і намагалися виконати нашу установку, я думаю наші перемоги не за горами.

Шанси на першу шістку залишаються. Попереду у нас ще три фінали", – цитує Бабича офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, після 22 туру учасники УПЛ розділяться на дві групи по 6 команд. Команда Бабича наразі посідає 6 місце, але вже завтра її може випередити Колос, який зіграє з Олесандрією.

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