Мирча Луческу в молодости мог похвастаться связями с семьей румынского диктатора.

Нынешний тренер Динамо был желанным гостем на вечеринках, которые организовывал Нику, младший сын Николае Чаушеску.

Луческу: В 1980-х я соперничал с Чаушеску в румынском футболе

Facebook-аккаунт Bucurestiul Secret опубликовал архивное фото развлечений румынских селебрити. Алкоголь, папиросы, девушки – все атрибуты на месте. За столом с Чаушеску-младшим оказался не только Мирча Луческу, но и его совсем маленький сын Разван, который также станет известным тренером.

Добавим, что Нику Чаушеску позже отсидит три года в тюрьме (1989-92), а умрет в 1996-м. Его старший брат Валентин руководил Стяуа и являлся принципиальным соперником Мирчи Луческу.

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