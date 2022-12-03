Головний тренер Динамо у компанії свого помічника Еміла Караса та агента Аркадія Запорожану повертався до рідної Румунії, але дорогою з України відвідав молдовську виноробню. Днями (1 грудня) Румунія святкувала Національний день, тому був хороший привід для застілля. 77-річний Луческу захотів похизуватися знаннями у сфері виробництва вина.

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"Щоб вам сподобалося вино, ви повинні на ньому розумітися, це точно! Коли випиваєш перше вино, ти відразу скажеш, що тобі воно подобається... Але ні, це не так! Дегустуючи, я вперше усвідомив різницю між Шардоне та Совіньйон Блан. (Тут Запорожану перервав Містера – прим. авторів) Заткнися, я вже філософствую! Я ще думаю, що замовити, Шардоне чи Совіньйон. Мені більше подобається Совіньйон", – наводить слова Луческу ProSport.

Перша половина сезону для Динамо виявилася непростою – виліт з єврокубків і лише третє місце УПЛ. Тепер Містер та його команда має час перезавантажитись до 4 березня, коли відбудеться повернення матчем проти Інгульця.

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