Главный тренер Динамо в компании своего помощника Эмила Караса и агента Аркадия Запорожану возвращался в родную Румынию, но по дороге из Украины посетил молдавскую винодельню. На днях (1 декабря) Румыния праздновала Национальный день, поэтому был хороший повод для застолья. 77-летний Луческу захотел похвастаться знаниями в сфере производства вина.

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"Чтобы вам понравилось вино, вы должны в нем разбираться, это точно! Когда выпиваешь первое вино, ты сразу скажешь, что тебе оно нравится... Но нет, это не так! Дегустируя, я впервые осознал разницу между Шардоне и Совиньон Блан. (Здесь Запорожану прервал Мистера – прим. авторов) Заткнись, я уже философствую! Я еще думаю, что заказать, Шардоне или Совиньон. Мне больше нравится Совиньон", – приводит слова Луческу ProSport.

Первая половина сезона для Динамо оказалась непростой – вылет из еврокубков и только третье место УПЛ. Теперь у Мистера и его команды есть время перезагрузиться до 4 марта, когда состоится возвращение матчем против Ингульца.

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