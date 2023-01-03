Мірча Луческу в молодості міг похизуватися зв'язками з родиною румунського диктатора.

Нинішній тренер Динамо був бажаним гостем на вечірках, які організовував Ніку, молодший син Ніколае Чаушеску.

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Facebook-акаунт Bucurestiul Secret опублікував архівне фото розваг румунських селебріті. Алкоголь, цигарки, дівчата – всі атрибути на місці. За столом з Чаушеску-молодшим опинився не лише Мірча Луческу, а і його ще зовсім маленький син Разван, який також стане відомим тренером.

Додамо, що Ніку Чаушеску пізніше відсидить три роки у в'язниці (1989-92), а помре в 1996-му. Його старший брат Валентин керував Стяуа і був принциповим суперником Мірчі Луческу.

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