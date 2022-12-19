Лион вошел в один конгламерат с Кристал Пэлас, Ботафого и Моленбек-Сен-Жан.

Передача контрольного пакета акций Лиона американскому бизнесмену Джону Текстору завершена, говорится на официальном сайте французского клуба. Благодаря приобретению 77,49% акций, Текстор стал новым мажоритарным акционером Лиона.

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Сделка была закрыта после четырёх месяцев переговоров. Текстор владеет корпорацией Eagle Football, которой принадлежат акции Кристал Пэлас, бразильского Ботафого и бельгийского Моленбек-Сен-Жан.

В заявлении сказано, что президент Лиона Жан-Мишель Ола сохранит свою должность минимум на три года. Первоочередной задачей Ола станет налаживание сотрудничества с тремя вышеназванными клубами.

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