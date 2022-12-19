Ліон увійшов до одного конгламерату з Крістал Пелас, Ботафого і Моленбек-Сен-Жан.

Передачу контрольного пакета акцій Ліона американському бізнесменові Джону Текстору завершено, йдеться на офіційному сайті французького клубу. Завдяки придбанню 77,49% акцій Текстор став новим мажоритарним акціонером Ліона.

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Угода була закрита після чотирьох місяців переговорів. Текстор володіє корпорацією Eagle Football, якій належать акції Крістал Пелас, бразильського Ботафого та бельгійського Моленбек-Сен-Жан.

У заяві сказано, що президент Ліона Жан-Мішель Ола залишиться на своїй посаді ще мінімум на три роки. Першочерговим завданням Ола стане налагодження співпраці із трьома вищеназваними клубами.

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