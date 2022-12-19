Французская пресса ищет виновных в драматическом поражении "Ле Бле" от Аргентины (3:3, пенальти 2:4) в решающем матче катарского чемпионата мира.

Издание L'Equipe после финала Мундиаля опубликовало статью с заголовком "Почему нельзя было засчитывать третий гол Аргентины?", а французские фанаты поддержали призыв, информирует Marca .

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Главным аргументом является то, что находившиеся на замене аргентинцы выбежали на поле праздновать гол Месси на 108 минуте еще до того, как мяч пересек линию ворот Уго Льориса. В подтверждение СМИ использует фото, где на заднем плане видны игроки, и уверяет, что игру стоило остановить, а взятие – отменить.

Действующие футбольные правила действительно говорят, что матч нужно приостанавливать и применять санкции против нарушителей (предупреждение, штрафной и т.п.). Но это при условии, если было вмешательство в игру. В этом случае аргентинцы никак не повлияли на атаку, поэтому эпизод дали доиграть.

Ровно через 10 минут после момента Мбаппе восстановил паритет (3:3). Победителя чемпионата мира 2022 года команды выявляли в серии пенальти – Аргентина перестреляла Францию ​​(4:2).