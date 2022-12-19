Во французском футболе наблюдается растущая тенденция по поводу американских владельцев: такими известными клубами, как Марсель, Лион и Тулуза владеют американцы, а такие клубы, как Ред Стар, Нанси и Труа являются частью многоклубных проектов.

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По информации журналиста-расследователя Ромена Молина, новый владелец Борнмута Билл Фоули начал переговоры о приобретении Лорьяна. Он тоже решил создать модель собственности с несколькими клубами. Сообщается, что Фоули хотел бы также приобрести какой-нибудь клуб в чемпионате Бельгии.

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