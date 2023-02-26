Звезда сборной Украины Сергей Кривцов пригласил на первый поединок в МЛС два десятка соотечественников.

"Кривцов сказал мне, что приобрел около 20 билетов для местных украинских болельщиков.

"Даже мечтать не мог об этом": Кривцов прокомментировал голевой дебют за Интер Майами

Было очень особенно, что они поддерживали его, когда он забил свой первый гол в МЛС в своем дебютном матче за Интер Майами. Кривцов говорит, что играть перед фанатами было здорово. Он говорит, что было замечательно, потому что удалось хоть на мгновение забыть о ситуации в Украине", – написал журналист Иэн Гест на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, Кривцов вышел в основе против Монреаля, отыграл весь поединок, забил гол и был признан лучшим игроком матча.

Кривцов феерично дебютировал за Интер Майами в МЛС – украинец забил гол и стал лучшим игроком матча