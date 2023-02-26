Оборонець збірної України Сергій Кривцов запросив на перший поєдинок в МЛС два десятки співвітчизників.

"Кривцов сказав мені, що придбав близько 20 квитків для місцевих українських уболівальників.

"Навіть мріяти не міг про це": Кривцов прокоментував гольовий дебют за Інтер Маямі

Було дуже особливо, що вони підтримували його, коли він забив свій перший гол у МЛС у своєму дебютному матчі за Інтер Маямі. Кривцов каже, що грати перед фанами було здорово. Він говорить, що було чудово, бо вдалося хоч на мить забути про ситуацію в Україні", – написав журналіст Іен Гест на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, Кривцов вийшов в основі проти Монреаля, відіграв увесь поєдинок, забив гол і був визнаний найкращим гравцем матчу.

Кривцов феєрично дебютував за Інтер Маямі в МЛС – українець забив гол і став найкращим гравцем матчу