Защитник сборной Украины Сергей Кривцов вызвал овации в своем же первом поединке за океаном. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

МЛС, 1-й тур

Интер Маями – Монреаль – 2:0

Голы: Кривцов, 41, Боргелин, 76

Кривцов с ничьей дебютировал за Интер Майами – легенда Манчестер Юнайтед оценил игру новичков

В первом туре сильнейшей лиги США Интер Майами принимал Монреаль. Команда Фила Невилла одержала уверенную победу, к которой непосредственно приобщился украинский защитник Сергей Кривцов. Наш соотечественник дебютировал за американцев в официальном матче с первых минут и провел на поле всю игру.

В конце первого тайма экс-звезда Шахтера забил первый гол за Интер и вывел свою команду вперед: после навеса с углового мяч головой был проброшен на дальнюю штангу, где его и переправил в сетку украинец. Интересно, что до этого Сергей в последний раз отмечался аж в сентябре 2020 года в поединке с Зарей.

В середине второй сорокапятиминутки хозяева забили во второй раз, доведя победу до логичного завершения. К слову, гол получился довольно забавным – поразить ворота удалось лишь с четвертой попытки (на пути мяча трижды подряд оказывались голкипер, стойка и защитник). По итогам поединка, Кривцов был признан лучшим игроком матча.

Напомним, Сергей перешел в Интер Майами 31 января и заключил с американцами соглашение сроком на 2 года.

Кривцов с ничьей дебютировал за Интер Майами – легенда Манчестер Юнайтед оценил игру новичков

Serhiy Kryvtsov scores in his first MLS game to put #InterMiamiCF on top! pic.twitter.com/bXDOaCGYLd — Major League Soccer (@MLS) February 26, 2023