"Даже мечтать не мог об этом": Кривцов прокомментировал голевой дебют за Интер Майами
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился эмоциями от первого гола за новую команду.
Украинский легионер Интер Майами Сергей Кривцов в игре 1-го тура МЛС отметился дебютным голом в ворота Монреаля и помог своей команде одержать стартовую победу в чемпионате. Наш соотечественник провел на поле весь поединок и был признан лучшим игроком матча.
Кривцов феерично дебютировал за Интер Майами в МЛС – украинец забил гол и стал лучшим игроком матча
"Я очень счастлив. Даже мечтать не мог об этом", – прокомментировал свой дебют украинец в комментарии пресс-службе Интера.
Следующий поединок Кривцов и Ко проведут 5 марта – дома они будут принимать Филадельфию Юнион.
Напомним, Сергей перешел в Интер Майами 31 января 2023-го и заключил с американцами соглашение сроком на 2 года.
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