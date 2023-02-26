Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился эмоциями от первого гола за новую команду.

Украинский легионер Интер Майами Сергей Кривцов в игре 1-го тура МЛС отметился дебютным голом в ворота Монреаля и помог своей команде одержать стартовую победу в чемпионате. Наш соотечественник провел на поле весь поединок и был признан лучшим игроком матча.

Кривцов феерично дебютировал за Интер Майами в МЛС – украинец забил гол и стал лучшим игроком матча

"Я очень счастлив. Даже мечтать не мог об этом", – прокомментировал свой дебют украинец в комментарии пресс-службе Интера.

Следующий поединок Кривцов и Ко проведут 5 марта – дома они будут принимать Филадельфию Юнион.

Напомним, Сергей перешел в Интер Майами 31 января 2023-го и заключил с американцами соглашение сроком на 2 года.

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