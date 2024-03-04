"У клубов УПЛ Стокгольмский синдром в отношении Шахтера": Цыганык раскритиковал Вернидуба за мягкотелость
Журналист и комментатор Игорь Цыганык остался недоволен реакцией Юрия Вернидуба относительно скандального поражения своей команды от Шахтера (2:5) в матче 19-го тура УПЛ.
“Я думал, что Вернидуб выйдет и даст отпор. Если не выходить в публичность, то дальше так и будет продолжаться.
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Его заявление я не понял, оно меня остановило. Я ждал более острого комментария. Зная, как он может сказать... А он может сказать остро.
У меня впечатление, что у клубов Стокгольмский синдром в отношении Шахтера. Александрия – "мы сами виноваты", Кривбасс – "мы сами виноваты". А Шахтер не хитрее, а наглее просто. Они знают, что это пройдет. И надо привлекать к этому внимание", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".
Напомним, Стокгольмский синдром – термин, описывающий привязанность жертвы к своему обидчику.
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