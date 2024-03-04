“Я думал, что Вернидуб выйдет и даст отпор. Если не выходить в публичность, то дальше так и будет продолжаться.

"Х*еплей? Оставьте эту хрень для романтиков": Вацко разжевал скандальный гол Крыськива в матче Шахтер – Кривбасс

Его заявление я не понял, оно меня остановило. Я ждал более острого комментария. Зная, как он может сказать... А он может сказать остро.

У меня впечатление, что у клубов Стокгольмский синдром в отношении Шахтера. Александрия – "мы сами виноваты", Кривбасс – "мы сами виноваты". А Шахтер не хитрее, а наглее просто. Они знают, что это пройдет. И надо привлекать к этому внимание", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Стокгольмский синдром – термин, описывающий привязанность жертвы к своему обидчику.

Шахтер со скандалом разбил Кривбасс, не пустив его на вершину – позорный "фейр-плей", семь голов и прямая красная